Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов

30 апреля «Тоттенхэм» примет «Аякс», а 1 мая «Барселона» сыграет дома с «Ливерпулем».
7 мая «Ливерпуль» и «Барселона» проведут ответную игру, а 8 мая в Голландии встретятся «Аякс» и «Тоттенхэм».
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