Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов - Советский спорт
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18 апреля 2019 12:04ФутболСпирин Дмитрий

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА появились даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19.

30 апреля «Тоттенхэм» примет «Аякс», а 1 мая «Барселона» сыграет дома с «Ливерпулем».

7 мая «Ливерпуль» и «Барселона» проведут ответную игру, а 8 мая в Голландии встретятся «Аякс» и «Тоттенхэм».

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