Рэшфорд хочет получать в «Манчестер Юнайтед» больше 200 тысяч фунтов в неделю Воспитанник манкунианцев ведет переговоры о продлении контракта.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассчитывает зарабатывать более 200 тысяч фунтов в неделю после подписания нового контракта с клубом, сообщает The Daily Mail.

Представители 21-летнего нападающего начали переговоры с клубом о продлении нынешнего соглашения, которое рассчитано до 2020 года. При этом у «Манчестер Юнайтед» есть опция о его автоматическом продлении еще на один сезон.

Первые контакты агентов и руководства манкунианцев прошли успешно, однако с тех пор прогресса в переговорах не наблюдается.

С одной стороны, представители Рэшфорда не намерены торопиться, так как, по их мнению, за игроком следят ведущие клубы Европы. Кроме того, окружение форварда намерено добиться гарантий того, что он останется основным центральным нападающим команды.

С другой стороны, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заметил изменения в поведении Рэшфорда: все чаще в последнее время игрок стал проявлять недовольство на поле и даже злиться, что ранее было для него нехарактерно.

Напомним, в нынешнем сезоне Рэшфорд забил 13 голов и сделал девять голевых передач в 42 матчах команды во всех турнирах.