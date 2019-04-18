«Аякс» надеется продлить контракт с тен Хагом до 2024 года - Советский спорт
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18 апреля 2019 12:21ФутболСпирин Дмитрий

«Аякс» надеется продлить контракт с тен Хагом до 2024 года

«Аякс» намерен подписать новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.

Действующее соглашение 49-летнего голландского специалиста рассчитано до лета 2020 года. Клуб предложит тен Хагу контракт до 2024-го.

Спортивный директор клуба из Амстердама Марк Овермарс сообщил, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Тен Хааг вывел «Аякс» в полуфинал Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Тоттенхэмом».

В чемпионате Голландии амстердамцы после 30 туров делят первое место с ПСВ (по 74 очка).

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