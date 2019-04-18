Жозе Моуринью: На поле Месси нужно запирать в клетку

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о том, как его бывшей команде следовало играть против форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу» (0:3).
«Я много говорил, что если у Месси есть мяч, то в одиночку его невозможно опекать, – приводит «RT на русском» слова португальца. – Против него нельзя играть персонально.
На поле его нужно запирать в клетку, в которой он окажется бесполезен. Игроки соперника должны находиться близко к нему и вмешаться в его игру. А Месси как раз получил свободную зону перед вторым голом, который сильно огорчил Давида де Хеа».
Напомним, Месси сделал дубль в ворота манкунианцев, забив два гола за четыре минуты.
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