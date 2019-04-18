Кононов поздравил «Спартак» с днем рождения В четверг красно-белым исполняется 97 лет.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поздравил клуб с днем рождения. В четверг исполняется 97 лет со дня основания «Спартака».

«Я желаю легендарному клубу процветания, любви миллионов болельщиков, красивой игры и уверенных побед. С днем рождения, «Спартак», – сказал Кононов.

Напомним, датой рождения «Спартака» принято считать 18 апреля 1922 года. Именно в этот день предшественник «Спартака» команда МКС (Московского кружка спорта) провела первый матч в своей истории.

«Спартак» является самым титулованным клубом в отечественном футболе. На счету красно-белых 37 титулов: 22 победы в чемпионате СССР / России, 13 побед в Кубке СССР / России (оба показателя рекордные), а также по одной – в Кубке лиги и Суперкубке России.

В еврокубках красно-белые по разу доходили до полуфинала в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков.