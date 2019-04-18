СМИ: «Реал» сомневается в целесообразности трансфера Погба Об этом сообщает Marca.

Мадридский «Реал» решил обдумать возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Согласно источнику, в стане испанского клуба внимательно следили за его игрой в последние месяцы и скептически относятся к тому, что француз в состоянии решать исход серьезных матчей.

Отмечается, что такой вывод представители «сливочных» сделали после противостояния «МЮ» и «Барселоны» в ¼ финала Лиги чемпионов.

При этом на «Сантьяго Бернабеу» считают, что игрок не стоит 150 млн евро, которые требуют за него английский клуб.

В текущем сезоне 26-летний Погба провел 42 матча, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.