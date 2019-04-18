Садьо Мане: Клопп любит своих игроков и очень близок с нами - Советский спорт
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18 апреля 2019 14:36ФутболЛипкин Антон

Садьо Мане: Клопп любит своих игроков и очень близок с нами

Сенегалец забил 22 гола в нынешнем сезоне.

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал о своих целях на будущее и тренере «красных» Юргене Клоппе.

«Конечно, я хочу быть легендой не только «Ливерпуля», но и всей премьер-лиги, – приводит Goal.com слова 27-летнего сенегальца. – Это одна из моих целей. Я сделаю все возможное, чтобы добиться максимум возможного.

Отметка в 100 игр за «Ливерпуль» много значит для меня. Сыграть столько матчей за такой клуб – это просто невероятно.

Как я всегда говорил, я очень рад выступать за «Ливерпуль», каждый день наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь, и стараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть что-то для клуба.

Клопп – отличный человек. Вы сами видите, какой он приятный. Он любит своих игроков и очень близок с нами. У него высокие требования, при этом он никогда не давит на нас. Он лишь требует, чтобы мы играли наилучшим образом и получали удовольствие от этого.

Думаю, это важно. Все видят, что с ним любой игрок серьезно прогрессирует. Для нас крайне важно работать с ним и дальше».

Напомним, Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 22 гола и пять результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.

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