«Локомотив» объявил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА - Советский спорт
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18 апреля 2019 14:50ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» объявил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

20 апреля футболисты «Локомотива» сыграют на домашней арене с московским ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ.

Как сообщает официальный сайт действующего чемпиона страны, все билеты на эту игру проданы.

Напомним, стадион «Локомотива» вмещает 27 084 зрителя.

На сегодняшний день подопечные Юрия Семина занимают 2-е место в таблице, набрав 42 очка. У армейцев – 40 баллов и 4-я позиция.

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