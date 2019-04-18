Свидетель драки Кокорина и Мамаева: Мужчины требовали поклясться, драка тем временем двигалась в мою сторону

- Из разговоров помню только, как мужчины требовали какой-то телефон и просили: "Поклянись, что ты нас не снимал". Тот, к кому они обращались, поклялся. Драка тем временем продолжалась и даже двигалась по кафе в мою стороны, - сообщил Евсеев. - Когда все стихло, официант сообщил мне, что драка закончилась, открыли запасной выход.
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