Свидетель драки Кокорина и Мамаева: Мужчины требовали поклясться, драка тем временем двигалась в мою сторону - Советский спорт
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18 апреля 2019 14:59ФутболЗибрак Артем

Свидетель драки Кокорина и Мамаева: Мужчины требовали поклясться, драка тем временем двигалась в мою сторону

Свидетель драки с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в "Кофемании" 8 октября Владимир Евсеев в суде рассказал подробности того утра.

- Из разговоров помню только, как мужчины требовали какой-то телефон и просили: "Поклянись, что ты нас не снимал". Тот, к кому они обращались, поклялся. Драка тем временем продолжалась и даже двигалась по кафе в мою стороны, - сообщил Евсеев. - Когда все стихло, официант сообщил мне, что драка закончилась, открыли запасной выход.

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