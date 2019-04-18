Жена Кокорина: Все идет к тому, что ребятам дадут реальный срок - Советский спорт
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18 апреля 2019 15:12ФутболГичунцев Артур

Жена Кокорина: Все идет к тому, что ребятам дадут реальный срок

Игрок арестован за участие в избиении трех человек.

Дарья Валитова, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказалась о положении своего мужа, который с октября 2018 года находится в СИЗО.

Отметим, что вместе с Кокориным за решеткой оказались его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

«Я правда никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера, лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию! Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они точь-в-точь одинаковые. Еще и по бумажки зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок! Нет товарищи, это не совпадение, это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию они говорят, что это был сговор и то, что они ничего ребятам не говорили, хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них так же пытается применить физическую силу, но его сдерживают!

Правда, от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудие, и то, что наше государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям просто потому, что кто-то не хочет принимать свои ошибки и всяческим образом пытается прикрыть себя, наказывая других! Бог им судья!

Ребята признают, что их действия были слишком жесткими после того, как их оскорбили, но о каком сговоре, о каком запланированном хулиганстве может идти речь? Если все свидетели подтверждают, что это был обычный конфликт, что Пак был таким же агрессивным и кричал, то что он не просил его пересаживать! Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? Надеюсь, что нет и то, что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более!» – написала Валитова в своем Instagram.

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