Охранник «Эгоиста» – о драке с участием Мамаева и Кокорина: Увидел, как люди бежали, прыгали, падали и просили вызвать полицию, а я ушел в клуб

- Когда услышал громкие голоса, вышел на улицу секунд на 10 и увидел, как в сторону Белорусского вокзала пробегает компания. Зачем люди бегут, я не понял. Прыгают возле человека. Там и ребята падали, и какой-то человек. Кто-то просил вызвать полицию. Я ушел обратно в клуб, потому что по инструкции один человек должен быть в помещении. В камеры не смотрел, пошел переодеваться.
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