Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА - Советский спорт
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18 апреля 2019 15:27ФутболГичунцев Артур

Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам нынешнего сезона России сохранит за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Таким образом, в сезоне-2020/21 от РФ будут выступать три клуба в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 102,855

2. Англия – 82,034

3. Италия – 74,725

4. Германия – 71,213

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,549

7. Португалия – 48,232.

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