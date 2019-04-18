Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал в инстаграме фото с поздравлением клубу, который сегодня отмечает 97-й день рождения.
«С днем рождения «Спартак», с 97-летием», – написал итальянец.
Отметим, что на двух из трех фотографий, опубликованных Каррерой, изображены болельщики, на третьей – он сам.
Каррера был главным тренером «Спартак» с 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул и Суперкубок России.
Напомним, датой рождения «Спартака» принято считать 18 апреля 1922 года. Именно в этот день предшественник «Спартака» команда МКС (Московского кружка спорта) провела первый матч в своей истории.
«Спартак» является самым титулованным клубом в отечественном футболе. На счету красно-белых 37 титулов: 22 победы в чемпионате СССР / России, 13 побед в Кубке СССР / России (оба показателя рекордные), а также по одной – в Кубке лиги и Суперкубке России.
В еврокубках красно-белые по разу доходили до полуфинала в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков.
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