Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения - Советский спорт
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18 апреля 2019 15:58ФутболЛипкин Антон

Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Итальянец возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 годы.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал в инстаграме фото с поздравлением клубу, который сегодня отмечает 97-й день рождения.

«С днем рождения «Спартак», с 97-летием», – написал итальянец.

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Happy birthday @fcsm_official for your 97^ anniversary!! 🔴⚪️

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

Отметим, что на двух из трех фотографий, опубликованных Каррерой, изображены болельщики, на третьей – он сам.

Каррера был главным тренером «Спартак» с 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул и Суперкубок России.

Напомним, датой рождения «Спартака» принято считать 18 апреля 1922 года. Именно в этот день предшественник «Спартака» команда МКС (Московского кружка спорта) провела первый матч в своей истории.

«Спартак» является самым титулованным клубом в отечественном футболе. На счету красно-белых 37 титулов: 22 победы в чемпионате СССР / России, 13 побед в Кубке СССР / России (оба показателя рекордные), а также по одной – в Кубке лиги и Суперкубке России.

В еврокубках красно-белые по разу доходили до полуфинала в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков.

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