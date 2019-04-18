Сергей Прядкин: О количестве легионеров при новом лимите будем говорить позже С сезона-2020/2021 количество иностранцев будет ограничено в заявке, а не на поле.

Новый формат лимита на легионеров, который вступит в силу, начиная с сезона-2020/2021, пока не определен, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее стало известно, что в четверг лига одобрила изменение лимита на легионеров: с сезона-2020/2021 вместо ограничения иностранцев на поле оно будет распространяться на заявку команды на сезон. При этом число легионеров пока не определено.

«О количестве (легионеров в заявке) пока не говорю, об этом будем говорить чуть позже», – приводит ТАСС слова Прядкина.

Напомним, сейчас в премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме «6+5», по которой на поле одновременно не может быть больше шести иностранцев.