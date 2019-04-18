Жозе Моуринью: Если «Аякс» дойдет до финала, то победит «Барселону» или «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об успешном выступлении «Аякса» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Уверен, если «Аякс» дойдет до финала и встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем», то обыграет их тоже, – приводит «RT на русском» слова португальца. – Но если у твоей команды нет каких-то особенных качеств, то надо идти на хитрость и просто не давать раскрыться сопернику с лучшей стороны».
Напомним, «Аякс» стартовал в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда и дошел уже до полуфинала. В 1/8 финала голландцы по сумме двух матчей выбили «Реал», а в ¼ финала – «Ювентус».
В ½ финала соперником «Аякса» станет «Тоттенхэм». Первый матч пройдет 30 апреля в Лондоне.
В другом полуфинале сыграют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
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