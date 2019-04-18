Свидетель Джафарова о том, как попала в компанию Кокорина и Мамаева: Моя подружка Бобкова знала подсудимых - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:03ФутболЗибрак Артем

Свидетель Джафарова о том, как попала в компанию Кокорина и Мамаева: Моя подружка Бобкова знала подсудимых

Свидетель драки возле клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Лала Джафарова рассказала о том, что в 8 октября попала в компанию футболистов, потому что ее подруга Екатерина Бобкова кого-то из них уже знала.

- Пришла в клуб с подругами около 12 ночи. В клубе ни с кем не знакомилась, моя подруга Екатерина была уже знакома. Как давно, не знаю. Мы подсели в компанию, где были подсудимые, - сообщила она. - Употребляли ли они алкоголь? Я не следила, что приносили официанты, а я вообще не употребляю. В 7 утра мы вышли из клуба, хотели поехать еще куда-нибудь, но не решили, куда.

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