Свидетель Джафарова: Не помню, кто кого избивал. Помню только, что Кокорин не участвовал - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:08ФутболЗибрак Артем

Свидетель Джафарова: Не помню, кто кого избивал. Помню только, что Кокорин не участвовал

Свидетель драки возле клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Лала Джафарова рассказала о том, что Александр Кокорин не участвовал в избиении водителя Виталия Соловчука.

- Когда началась драка, мы с подружкой Екатериной побежали за мальчиками. Что там увидела? Не помню. Кто кого избивал? Тоже не помню. Помню только, что Кокорин не участвовал. Что сделала Екатерина? Она плакала, легла на водителя. Зачем? Не знаю, - сообщила Джафарова. - А потом я ушла, вызвала машину и через 10 минут уехала.

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