Свидетель Джафарова: Не помню, кто кого избивал. Помню только, что Кокорин не участвовал

- Когда началась драка, мы с подружкой Екатериной побежали за мальчиками. Что там увидела? Не помню. Кто кого избивал? Тоже не помню. Помню только, что Кокорин не участвовал. Что сделала Екатерина? Она плакала, легла на водителя. Зачем? Не знаю, - сообщила Джафарова. - А потом я ушла, вызвала машину и через 10 минут уехала.
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