Показания свидетеля из протокола следователей: Бобкова лежала на Соловчуке и не давала его избивать - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:35ФутболЗибрак Артем

Показания свидетеля из протокола следователей: Бобкова лежала на Соловчуке и не давала его избивать

Свидетель драки возле клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Лала Джафарова на допросе у следователей рассказала о том, что ее подруга Екатерина Бобкова во время драки легла на Виталия Соловчука, тем самым не давая его избивать.

От этих показаний, данных в присутствии адвоката, на суде она отказалась. Многое в них записано в мужском роде - "видел", "понимал" и т.д. При этом она не смогла сформулировать, что именно в показаниях не верно, за исключением фамилий, которых она не называла.

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