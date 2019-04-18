Свидетель: Кокорин не избивал Соловчука. Он стоял в стороне, а потом пришел всех разнимать Продолжается судебный процесс.

Свидетель драки возле клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Лала Джафарова на допросе у следователей рассказала о том, нападающий "Зенита" не принимал участия в избиении водителя Соловчука.

- Кокорин не избивал Соловчука. Наоборот, он сначала стоял в стороне, а потом пришел всех разнимать, - сообщила Джафарова.