Свидетель: Кокорин не избивал Соловчука. Он стоял в стороне, а потом пришел всех разнимать - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:38ФутболЗибрак Артем

Свидетель: Кокорин не избивал Соловчука. Он стоял в стороне, а потом пришел всех разнимать

Продолжается судебный процесс.
Свидетель драки возле клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Лала Джафарова на допросе у следователей рассказала о том, нападающий "Зенита" не принимал участия в избиении водителя Соловчука.
- Кокорин не избивал Соловчука. Наоборот, он сначала стоял в стороне, а потом пришел всех разнимать, - сообщила Джафарова.

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