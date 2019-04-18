СМИ: Роналду может покинуть «Ювентус» до окончания контракта

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду недоволен выступлением итальянского клуба в Лиге чемпионов.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, 34-летний нападающий задумался об уходе из команды в 2020 году.
Напомним, «Юве» покинул турнир на стадии ¼ финала, уступив «Аяксу» с общим счетом 2:3. Добавим, что контракт игрока с клубом в силе до 2022 года.
В текущем сезоне он провел 38 матчей, забил 26 голов и отдал 12 голевых передач.
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