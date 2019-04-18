Алистар Оверим: Успех «Аякса» полезен для голландского футбола. Наступает время нового поколения футболистов

Голландский боец смешанного стиля Алистар Оверим, который в эту субботу на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге проведет поединок против россиянина Алексея Олейника, заявил, что успех амстердамского «Аякса» в Лиге чемпионов говорит о том, что наступает время нового поколения нидерландских футболистов.
«Аякс здорово сыграл с «Ювентусом». После матча в Турине я осознал, насколько эта победа прекрасна, как это здорово. В целом успех «Аякса» полезен для голландского футбола, потому что наступает время нового поколения голландских футболистов. Посмотрим, сможем ли мы сравнить это поколение с тем, которое выиграло Лигу чемпионов в предыдущий раз», - сказал Оверим.
Напомним, что «Аякс» на пути к полуфиналу Лиги чемпионов выбил из турнира мадридский «Реал» (1:2, 4:1) и туринский «Ювентус» (1:1, 2:1). В полуфинале амстердамский клуб сыграет с английским «Тоттенхэмом».
«Аякс» на пути к полуфиналу Лиги чемпионов уже выбил из турнира действующего обладателя трофея мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В полуфинале клуб из Амстердама встретится с лондонским "Тоттенхэмом".
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