Карло Анчелотти: Кулибали – лучший защитник мира. Сумма отступных в его контракте – 150 млн евро

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о планах итальянского клуба на защитника Калиду Кулибали.
«Контракт Кулибали в силе до 2023 года, а пункт об отступных активируется в 2021 году. Он составляет 150 млн евро. Мы не собираемся продавать его. Калиду – лучший защитник мира», – цитирует Анчелотти Squawka.
В текущем сезоне 27-летний защитник провел 42 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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