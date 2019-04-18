Сергей Прядкин: Российские клубы будут конкурентоспособными в еврокубках - Советский спорт
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18 апреля 2019 19:27ФутболГичунцев Артур

Сергей Прядкин: Российские клубы будут конкурентоспособными в еврокубках

Лучший результат в новейшей истории ЛЧ показал московский ЦСКА, который добрался до ¼ финала в сезоне-2009/10, где уступил миланскому «Интеру».

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин уверен, что отечественные клубы сумеют конкурировать на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Надо подождать чуть-чуть, нужно время. Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет (в таблице коэффициентов УЕФА), хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным. Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно», – цитирует Прядкина ТАСС.

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