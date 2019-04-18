Сергей Прядкин: Российские клубы будут конкурентоспособными в еврокубках

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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