Сергей Прядкин: Российские клубы будут конкурентоспособными в еврокубках

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин уверен, что отечественные клубы сумеют конкурировать на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Надо подождать чуть-чуть, нужно время. Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет (в таблице коэффициентов УЕФА), хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным. Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно», – цитирует Прядкина ТАСС.
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