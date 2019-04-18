Из показаний ведущей Первого канала - кто-то из избивавших сказал водителю: "Ты знаешь, кто мы"

Согласно ее рассказу следователям, когда она встретила водителя Соловчука после драки, он рассказал ей о произошедшем, и во время потасовки один из нападавших сказал ему: "Ты знаешь, кто мы".
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