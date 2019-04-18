Из показаний ведущей Первого канала - кто-то из избивавших сказал водителю: "Ты знаешь, кто мы" - Советский спорт
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18 апреля 2019 19:38ФутболЗибрак Артем

Из показаний ведущей Первого канала - кто-то из избивавших сказал водителю: "Ты знаешь, кто мы"

В судебном заседании по делу о драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитаны показания ведущей Первого канала Ольги Маслий-Ушаковой.

Согласно ее рассказу следователям, когда она встретила водителя Соловчука после драки, он рассказал ей о произошедшем, и во время потасовки один из нападавших сказал ему: "Ты знаешь, кто мы".

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