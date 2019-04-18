«Спартак» поблагодарил Карреру, который ранее поздравил клуб с днем рождения - Советский спорт
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18 апреля 2019 19:39ФутболГичунцев Артур

«Спартак» поблагодарил Карреру, который ранее поздравил клуб с днем рождения

Специалист работал в команде с 2016 по 2018 год.

Московский «Спартак» отреагировал на заявление бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры, который ранее поздравил столичный клуб с 97-летием.

«Grazie, Massimo», – говорится в сообщении «Спартака» в Instagram.

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