«Спартак» поблагодарил Карреру, который ранее поздравил клуб с днем рождения

Московский «Спартак» отреагировал на заявление бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры, который ранее поздравил столичный клуб с 97-летием.
«Grazie, Massimo», – говорится в сообщении «Спартака» в Instagram.
Ранее итальянец опубликовал фотографию перфоманса болельщиков на домашнем матче против «Терека» (ныне «Ахмат») в мае 2017 года, после которого прошла церемония награждения команды, завоевавшей золото РПЛ сезона-2016/17.
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