СМИ: В ближайшие дни «Реал» согласует трансфер Азара

Хавбек «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Согласно источнику, он станет игроком мадридского «Реала». Отмечается, что «сливочные» согласуют его переход в ближайшие дни.
Также сообщается, что сумма сделки составит 100 млн евро.
Ранее сообщалось, что трансфер бельгийца инициировал наставник столичного клуба Зинедин Зидан.
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