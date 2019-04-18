СМИ: В ближайшие дни «Реал» согласует трансфер Азара - Советский спорт
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18 апреля 2019 20:46ФутболГичунцев Артур

СМИ: В ближайшие дни «Реал» согласует трансфер Азара

Об этом сообщает Marca.

Хавбек «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Согласно источнику, он станет игроком мадридского «Реала». Отмечается, что «сливочные» согласуют его переход в ближайшие дни.

Также сообщается, что сумма сделки составит 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что трансфер бельгийца инициировал наставник столичного клуба Зинедин Зидан.

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