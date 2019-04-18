Борис Игнатьев: Думаю, что у «Зенита» хватит сил довести этот сезон до логичного завершения – чемпионства Известный российский тренер Борис Игнатьев считает, что «Зенит» доведет сезон до победы в чемпионате России.

- Возможно, мы немного торопимся, называя матч «Зенита» и «Краснодара» ключевым в борьбе за чемпионство. Еще может произойти всякое. Но, бесспорно, это очень важный и интересный матч. «Зенит» лидирует с натужной игрой, им не все так легко дается, и не все задуманное Сергеем Семаком получается. Но и надо отметить кадровые потери «Зенита», хотя скамейка у них неплохая. Так что «Зенит» по праву сегодня лидирует. А «Краснодар» - самая играющая сегодня команда, которая больше уделяет внимание атаке.

Плюс «Краснодар» будет тащить вперед весь стадион. Трудно предугадать результат, но я склоняюсь к результативной ничьей. И этот итог будет в пользу «Зенита». «Краснодар» в матче с «Динамо» (1:1) был немного зажат, не было свежести, быстроты. А что касается «Зенита» в целом, я думаю, что у них хватит сил довести этот чемпионат до логичного завершения – чемпионства. У них хороший очковый гандикап, есть право на ошибку, - приводит слова Игнатьева «РИА Новости».

Добавим, что после 23 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на шесть очков.