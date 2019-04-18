«Наполи» – «Арсенал». Стартовые составы

«Наполи»: Мерет, Максимович, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Аллан, Руис, Зелиньски, Кальехон, Инсинье, Милик.
Запасные: Оспина, Малку, Руй, Хюсай, Верди, Мертенс, Юнес.
«Арсенал»: Чех, Колашинац, Монреаль, Косельни, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Ляказетт, Обамеянг.
Запасные: Лено, Мустафи, Эль-Ненни, Мхитарян, Озил, Гюэндузи, Айуоби.
Напомним, что первый матч завершился победой английской команды со счетом 2:0.
Встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и начнется в 22:00 по московскому времени.