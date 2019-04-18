«Наполи» – «Арсенал». Стартовые составы - Советский спорт
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18 апреля 2019 21:12Футбол

«Наполи» – «Арсенал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Арсенала» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Наполи»: Мерет, Максимович, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Аллан, Руис, Зелиньски, Кальехон, Инсинье, Милик.

Запасные: Оспина, Малку, Руй, Хюсай, Верди, Мертенс, Юнес.

«Арсенал»: Чех, Колашинац, Монреаль, Косельни, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Лено, Мустафи, Эль-Ненни, Мхитарян, Озил, Гюэндузи, Айуоби.

Напомним, что первый матч завершился победой английской команды со счетом 2:0.

Встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и начнется в 22:00 по московскому времени.

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