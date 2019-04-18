Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч Лиги Европы против «Вильярреала»

«Валенсия»: Нето, Латорре, Ронкалья, Дьякаби, Васс, Солер, Торрес, Парехо, Гуэдеш, Лоренсо, Гамейро
Запасные: Риверо, Паулиста, Гайя, Черышев, Ли, Коклен, Собрино
«Вильярреал»: Фернандес, Хауме, Мори, Руис, Рациу, Тригерос, Морланес, Касерес, Педраса, Морено, Раба
Запасные: Асенхо, Гаспар, Форнальс, Иборра, Фуэго, Чуквезе, Бакка
Напомним, что первый матч завершился победой «Валенсии» со счетом 3:1.
Встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнется в 22:00 по московскому времени.