Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч Лиги Европы против «Вильярреала» - Советский спорт
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18 апреля 2019 21:15Футбол

Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч Лиги Европы против «Вильярреала»

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Вильярреала» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Валенсия»: Нето, Латорре, Ронкалья, Дьякаби, Васс, Солер, Торрес, Парехо, Гуэдеш, Лоренсо, Гамейро

Запасные: Риверо, Паулиста, Гайя, Черышев, Ли, Коклен, Собрино

«Вильярреал»: Фернандес, Хауме, Мори, Руис, Рациу, Тригерос, Морланес, Касерес, Педраса, Морено, Раба

Запасные: Асенхо, Гаспар, Форнальс, Иборра, Фуэго, Чуквезе, Бакка

Напомним, что первый матч завершился победой «Валенсии» со счетом 3:1.

Встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнется в 22:00 по московскому времени.

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