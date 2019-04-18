Неймар восстановился от травмы и готов сыграть против «Монако» Игрок не выступал с 23 января.

Форвард «ПСЖ» Неймар вернулся в строй и готов сыграть против «Монако» в 33-м туре лиги 1. Об этом сообщает RMC.

В нынешнем сезоне бразилец провел на клубном уровне 23 матча, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

Добавим, что матч «ПСЖ» и «Монако» состоится 21 апреля и стартует в 22:00 мск.