Неймар восстановился от травмы и готов сыграть против «Монако»

Форвард «ПСЖ» Неймар вернулся в строй и готов сыграть против «Монако» в 33-м туре лиги 1. Об этом сообщает RMC.
В нынешнем сезоне бразилец провел на клубном уровне 23 матча, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.
Добавим, что матч «ПСЖ» и «Монако» состоится 21 апреля и стартует в 22:00 мск.
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