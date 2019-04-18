«Валенсия» вновь обыграла «Вильярреал» и вышла в полуфинал Лиги Европы - Советский спорт
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18 апреля 2019 23:49Футбол

«Валенсия» вновь обыграла «Вильярреал» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Футболисты «Валенсии» на своем поле одержали победу над «Вильярреалом» в ответном четвертьфинальном матче лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) и завершилась со счетом 2:0. В составе хозяев поля голами отметились Антонио Латорре (13-я минута) и Даниэль Парехо (54).

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе команды.

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Вильярреале (Испания) также завершилась победой «Валенсии» (3:1). Таким образом, по сумме двух встреч «Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Наполи» - «Арсенал».

Первый матч полуфинала состоится 2 мая, ответная игра пройдет 9 числа.

Лига Европы
1/4 финала
Ответный матч

«Валенсия» - «Вильярреал» - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Латорре (13), 2:0 - Парехо (54).

«Валенсия»: Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина.

«Вильярреал»: Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуэзе, 46), Морено.

Предупреждения: Раба (24), Педраса (34), Фунес Мори (53), Ратиу (61).

Первый матч: 3:1.

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