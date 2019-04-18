Дубль Педро помог «Челси» обыграть «Славию» и выйти в полуфинал Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 4:3. В составе лондонской команды голами отметились Педро Родригес (5-я и 27-я минуты) и Оливье Жиру (17), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник чешского клуба Симон Дели (9). У пражского клуба точными ударами отличились Томаш Соучек (26) и Петр Шевчик (51, 54).

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Праге (Чехия) также завершилась победой «Челси» (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч английская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Айнтрахтом», который по сумме двух встреч обыграл «Бенфику» (2:4, 2:0).

Первый матч полуфинала состоится 2 мая, ответная игра пройдет 9 числа.

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

«Челси» - «Славия» - 4:3 (4:1)

Голы: 1:0 – Педро (5), 2:0 - Дели (9, автогол), 3:0 - Жиру (17), 3:1 - Соучек (26), 4:1 – Педро (27), 4:2 - Шевчик (51), 4:3 - Шевчик (54).

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Жоржиньо, 70), Ковачич, Педро, Канте, Азар (Виллиан, 65), Жиру.

«Славия»: Коларж, Дели, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуи, Масопуст (Олайинка, 52), Соучек, Траоре, Шевчик, Змргал, Крал.

Предупреждения: Канте (33), Соучек (53), Кудела (73), Эмерсон (75).

Первый матч: 1:0.