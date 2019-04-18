«Арсенал» переиграл в гостях «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе (Италия) и завершилась со счетом 1:0. В составе английского клуба голом отметился Александр Ляказетт (36-я минута).
Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Лондоне (Англия) также завершилась победой «Арсенала» (2:0). Таким образом, по сумме двух встреч английский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Валенсией», которая по сумме двух матчей обыграла «Вильярреал» (3:1, 2:0).
Первый матч полуфинала состоится 2 мая, ответная игра пройдет 9 числа.
Лига Европы
1/4 финала
Ответный матч
«Наполи» - «Арсенал» - 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Ляказетт (36).
«Наполи»: Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).
Предупреждения: Инсинье (43), Чех (74).
Первый матч: 0:2.