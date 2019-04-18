«Арсенал» переиграл в гостях «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы - Советский спорт
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18 апреля 2019 23:54Футбол

«Арсенал» переиграл в гостях «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Футболисты «Арсенала» на выезде одержали победу над «Наполи» в ответном четвертьфинальном матче лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе (Италия) и завершилась со счетом 1:0. В составе английского клуба голом отметился Александр Ляказетт (36-я минута).

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Лондоне (Англия) также завершилась победой «Арсенала» (2:0). Таким образом, по сумме двух встреч английский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Валенсией», которая по сумме двух матчей обыграла «Вильярреал» (3:1, 2:0).

Первый матч полуфинала состоится 2 мая, ответная игра пройдет 9 числа.

Лига Европы
1/4 финала
Ответный матч

«Наполи» - «Арсенал» - 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ляказетт (36).

«Наполи»: Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

Предупреждения: Инсинье (43), Чех (74).

Первый матч: 0:2.

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