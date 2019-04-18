«Арсенал» переиграл в гостях «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить Подколзин Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

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Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калитку В пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».

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