«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» и пробился в полуфинал Лиги Европы - Советский спорт
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18 апреля 2019 23:56Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» и пробился в полуфинал Лиги Европы

Футболисты «Айнтрахта» на своем поле взяли верх над «Бенфикой» в ответном четвертьфинальном матче лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Франкфуртер Фольксбанк Штадион» во Франкфурте-на-Майне (Германия) и завершилась со счетом 2:0. В составе немецкого клуба голами отметились Филип Костич (36-я минута) и Себастьян Роде (67).

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Лиссабоне (Португалия) завершилась победой «Бенфики» (4:2). Таким образом, по сумме двух встреч немецкий клуб вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Челси», по сумме двух матчей обыгравшим «Славию» (1:0, 4:3).

Первый матч полуфинала состоится 2 мая, ответная игра пройдет 9 числа.

Лига Европы
1/4 финала
Ответный матч

«Айнтрахт» - «Бенфика» - 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Костич (36), 2:0 - Роде (67).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Фалетт (Виллемс, 90), да Кошта, Костич, Роде (Торро, 86), Хасебе, Гачинович, Фернандес, Ребич, Йович (Гонсалу Пасиенсия, 76).

«Бенфика»: Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Жонас, 79), Жардел, Фейса, Самарис (Пицци, 70), Рафа Силва (Сальвио, 72), Жедсон Фернандеш, Жоау Феликс, Сеферович.

Предупреждения: Абраам (74), Фалетт (78), Ребич (83), Жонас (90).

Первый матч: 2:4.

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