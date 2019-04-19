Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно

- Конечно, мы счастливы, потому что попасть в полуфинал европейского кубка всегда непросто. Так что мы действительно очень счастливы.
Полуфинал предстоит очень сложный. Нам нужно хорошо изучить соперника, потому что мы хотим попасть в финал. Безусловно, мы хотим выиграть Лигу Европы, но мы прекрасно понимаем, что это будет сложно, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Добавим, что в полуфинале «Челси» предстоит сыграть с «Айнтрахтом». Первый матч состоится в Германии 2 мая. Ответная встреча пройдет в Англии 9 числа.
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