Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы.

- Конечно, мы счастливы, потому что попасть в полуфинал европейского кубка всегда непросто. Так что мы действительно очень счастливы.

Полуфинал предстоит очень сложный. Нам нужно хорошо изучить соперника, потому что мы хотим попасть в финал. Безусловно, мы хотим выиграть Лигу Европы, но мы прекрасно понимаем, что это будет сложно, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в полуфинале «Челси» предстоит сыграть с «Айнтрахтом». Первый матч состоится в Германии 2 мая. Ответная встреча пройдет в Англии 9 числа.