Карло Анчелотти: После гола «Арсенала» потеряли уверенность

- Безусловно мы недовольны результатом, но мы сыграли плохо только впервые 25 минут первого матча.
Мы попытались сегодня отыграться, но гол «Арсенала» сделал это практически невозможным. Нам надо было забивать четыре мяча, но мы уже потеряли уверенность, - приводит слова Анчелотти ВВС.
Напомним, что «Наполи» в ¼ финала Лиги Европы уступил по сумме двух матчей «Арсеналу» (0:2, 0:1) и вылетел из розыгрыша турнира.
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