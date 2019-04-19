Карло Анчелотти: После гола «Арсенала» потеряли уверенность Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

- Безусловно мы недовольны результатом, но мы сыграли плохо только впервые 25 минут первого матча.

Мы попытались сегодня отыграться, но гол «Арсенала» сделал это практически невозможным. Нам надо было забивать четыре мяча, но мы уже потеряли уверенность, - приводит слова Анчелотти ВВС.

Напомним, что «Наполи» в ¼ финала Лиги Европы уступил по сумме двух матчей «Арсеналу» (0:2, 0:1) и вылетел из розыгрыша турнира.