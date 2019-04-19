УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы - Советский спорт
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19 апреля 2019 01:44Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В четверг, 18 апреля, прошли ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы, по итогам которых УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.

В число номинантов вошли полузащитники Педро Родригес («Челси»), Петр Шевчик («Славия»), Филип Костич («Айнтрахт»), а также защитник Антонио Латорре («Валенсия»).

Напомним, что Педро оформил дубль в матче со «Славией» (4:3), на счету Костича гол в ворота «Бенфики» (2:0), Латорре отличился точным ударом в игре с «Вильярреалом», а Шевчик забил два мяча во встрече против «Челси» (3:4).

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