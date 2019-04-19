УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В число номинантов вошли полузащитники Педро Родригес («Челси»), Петр Шевчик («Славия»), Филип Костич («Айнтрахт»), а также защитник Антонио Латорре («Валенсия»).
Напомним, что Педро оформил дубль в матче со «Славией» (4:3), на счету Костича гол в ворота «Бенфики» (2:0), Латорре отличился точным ударом в игре с «Вильярреалом», а Шевчик забил два мяча во встрече против «Челси» (3:4).
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