Дрис Мертенс: Болельщики «Наполи» не должны нас критиковать

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс дал комментарий после ответной игры с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.
Напомним, в первом поединке англичане оказались сильнее, выиграв со счетом 2:0. Вторая встреча также осталась за представителем АПЛ – 1:0
«В первые 10-15 минут у нас было несколько хороших моментов открыть счет, всё могло измениться. Затем мы пропустили. В перерыве говорили о том, что верим в успех, потому что не так уж «Арсенал» и силен. Между нашими командами нет большой разницы – неудачно сыграли в гостях.
Не знаю, чего не хватает «Наполи», чтобы побеждать в еврокубках. Мы хорошо делаем свою работу, болельщики не должны нас критиковать. Вторые в чемпионате, а из Лиги чемпионов вылетели из-за одного гола», – приводит слова бельгийца «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia.
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