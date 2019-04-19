Хедира больше не сыграет в этом сезоне Об этом немецкий футболист сообщил в своем Twitter.

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы.

«На протяжении четырех месяцев я испытывал боли в колене, и сейчас решился на операцию, чтобы быть в строю к началу следующего сезона. С нетерпением жду этого момента. Хочу помочь команде в достижении поставленных целей», – написал Хедира.

Ранее сообщалось, что полузащитник перенес операцию на сердце. В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 17 матчей и забил 2 гола.