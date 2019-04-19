Хедира больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы.
«На протяжении четырех месяцев я испытывал боли в колене, и сейчас решился на операцию, чтобы быть в строю к началу следующего сезона. С нетерпением жду этого момента. Хочу помочь команде в достижении поставленных целей», – написал Хедира.
Ранее сообщалось, что полузащитник перенес операцию на сердце. В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 17 матчей и забил 2 гола.
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