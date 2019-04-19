Хавбек «Айнтрахта» – о шансах в Лиге Европы: С этой командой мы можем все Таким образом, «Айнтрахт» в полуфинале сыграет с лондонским «Челси», который ранее одолел пражскую «Славию».

Хавбек «Айнтрахта» Себастьян Роде дал комментарий после ответного матча с «Бенфикой» (2:0) в ¼ финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой португальцев со счетом 4:2.

«Я очень счастлив, что забил такой важный гол, который в итоге вывел нас в полуфинал. После длительного непростого периода в моей карьере, со всеми его травмами, я просто рад выходить на поле с этими игроками. С этой командой мы можем все.

Понятно, что это великолепные чувства. Мы хотели победить, хотели пробиться в полуфинал, понимали, что второй гол в Лиссабоне для нас очень важен. Знали, что сегодня надо провести безупречный матч, и сыграли в нужном ключе. Все было идеально. Мы понимали, что надо делать. Очень счастливы, что пробились в следующий раунд. Это большое достижение для нашего клуба», – цитирует немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.