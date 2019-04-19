Лоран Косьельни: Каждый матч, который ждет «Арсенал», будет, как финал «Арсенал» прошел «Наполи» в Лиге Европы и вышел в полуфинал.

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни после ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Наполи» (1:0) на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе высказался о выходе команды в полуфинал.

«Мы приехали сюда с намерением победить и забить голы, – приводит слова 33-летнего француза официальный сайт УЕФА. – И благодаря Лаке мы сделали это. Также мы сыграли «на ноль», что важно в плане уверенности.

Каждый матч, который нас ждет, будет, как финал. Завтра переключимся обратно на премьер-лигу».

Напомним, единственный гол в матче на 36-й минуте забил француз Александр Ляказетт.

Теперь в полуфинале «Арсенал» сыграет с «Валенсией». Первый матч пройдет 2 мая в Лондоне, ответный – 9 мая в Валенсии.