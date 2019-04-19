Валерий Газзаев: Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телеправ в 40 раз Накануне стало известно об изменении формата лимита на легионеров, начиная с сезона-2020/2021.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, что необходимо сделать для успешного выступления российских клубов в еврокубках.

«Для того чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, – приводит ТАСС слова Газзаева, – должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и премьер-лигой.

Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз».

Напомним, накануне стало известно о том, что, начиная с сезона-2020/2021, в премьер-лиге ограничение легионеров будет действовать на заявку на сезон, а не на количество игроков на поле, как сейчас.