Валерий Газзаев: Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телеправ в 40 раз

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, что необходимо сделать для успешного выступления российских клубов в еврокубках.
«Для того чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, – приводит ТАСС слова Газзаева, – должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и премьер-лигой.
Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз».
Напомним, накануне стало известно о том, что, начиная с сезона-2020/2021, в премьер-лиге ограничение легионеров будет действовать на заявку на сезон, а не на количество игроков на поле, как сейчас.
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