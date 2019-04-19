Филипе Луис отклонил предложение «Боруссии»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис отказался подписывать контракт с «Боруссией» (Дортмунд), сообщает Bild.
33-летний бразилец станет летом свободным агентом и, скорее всего, покинет Мадрид. Филипе Луисом интересовалась «Боруссия», однако игрок отказался от варианта с Дортмундом.
Филипе Луис может оказаться в «Барселоне», но в этом случае у него значительно понизиться зарплата. Также не исключено, что защитник вернется в Бразилию.
Напомним, Филипе Луис вернулся в «Атлетико» в 2015 году после сезона, проведенного в «Челси». Прошлым летом клуб отказался продавать его в «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне на счету Филипе Луиса два гола и три результативные передачи в 26 матчах примеры и Лиги чемпионов.
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