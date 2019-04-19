Никола Влашич: Игра с «Локомотивом» точно будет непростой ЦСКА сыграет в гостях с «Локомотивом» в 24-м туре премьер-лиги.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал предстоящий матч 24-го тура премьер-лиги с «Локомотивом».

«Это точно будет непростая игра, – приводят «Известия» слова 21-летнего хорвата. – В прошедшем туре также был сложный матч против «Оренбурга», в котором мы не смогли добиться нужного результата.

Теперь нас ждет очень важная игра с «Локомотивом», в которой нужно постараться победить».

Напомним, после 23 туров ЦСКА занимает четвертое место, отставая от идущего вторым «Локомотива» на два очка.

Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет 20 апреля на стадионе «Локомотив». Начало – 19:00 (мск).