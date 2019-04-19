Максим Деменко: Фаворита в матчах «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» нет Футбольный эксперт Максим Деменко поделился ожиданиями от матчах 24-го тура чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит».

- Есть ли фаворит в матчах «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит»?

- Для меня нет. Эти команды находятся примерно в равной ситуации. Хотя у тех, кто играет дома, немного есть преимущество, но в этих парах трудно спрогнозировать что-то заранее. Каждая команда может выиграть.

- Эти матчи станут решающими в плане этой борьбы?

- Есть какие-то нюансы. «Зенит», например, может позволить себе ничью. Ну, а для других команд главное - не проиграть. Этот тур не будет все решать, но сыграет какую-то роль.

- «Краснодар» покажет атакующий футбол в этом матче?

- Дома команда будет играть в свой футбол. Другое дело, как «Зенит» позволит играть хозяевам. У питерцев есть своя модель игры, и подбор футболистов, и когда нужно усилить команду заменами - у «Зенита» это получается, а у «Краснодара» с этим есть проблемы. Но многие удивлялись, что на протяжении пары месяцев южане выдержали большую нагрузку, еврокубки, вот и посмотрим, как сейчас команда будет готова, - приводит слова Деменко «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча «Локомотив» - ЦСКА пройдет 20 апреля в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в тот же день в Краснодаре и начнется в 21:00.