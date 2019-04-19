Александр Бубнов: Ничья – это максимум, на что может рассчитывать «Анжи» в матче с «Ахматом» «Анжи» и «Ахмат» откроют программу 24-го тура премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на первый матч 24-го тура премьер-лиги между «Анжи» и «Ахматом».

«Максимум, на что может рассчитывать «Анжи» даже на своем поле, – это ничья, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Ахмат» сейчас находится в таком турнирном положении, что его устроит только победа.

Неделей ранее махачкалинцы крупно уступили «Зениту» (0:5). У грозненцев хорошие шансы взять три очка и упрочить позиции в таблице. Прогноз – 0:2».

Напомним, матч «Анжи» – «Ахмат» пройдет 19 апреля на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало – 19:30 (мск).

После 23 туров «Ахмат» набрал 30 очков и занимает десятое место. У «Анжи» 19 очков и предпоследнее место.