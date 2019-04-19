Канал «Z+» не покажет матч «Зенит» – «Краснодар»

Матч 24-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» не будет показан на канале «Z+», сообщает «Спорт день за днем».
По информации источника, в данный момент неизвестно, будет ли онлайн-канал клуба из Санкт-Петербурга работать дальше.
Напомним, премьера «Z+» состоялась 17 марта в день матча со «Спартаком». Однако эфир с участием Марии Командной, Сергея Шнурова и Артемия Лебедева получился скандальным из-за использования Командной и Шнуровым ненормативной лексики.
Президент «Зенита» Александр Медведев пообещал исправить контент, после чего «Z+» показал только один матч – 7 апреля с «Локомотивом» (1:1). Однако этот эфир не привлек большого числа зрителей из-за параллельной прямой трансляции на «Матч ТВ».
Матч «Краснодар» – «Зенит» пройдет 20 апреля на стадионе «Краснодар». Начало – 21:00 (мск). «Матч ТВ» также покажет игру в прямом эфире.
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