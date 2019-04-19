«Барселона» интересуется Ришарлисоном

Форвард «Эвертона» Ришарлисон заинтересовал «Барселону», сообщает Marca.
Каталонцы продолжают рассматривать кандидатов на позицию центрального нападающего и ищут игрока, который смог бы в будущем заменить Луиса Суареса.
21-летний бразилец проводит первый сезон в «Эвертоне» после одного года в «Уотфорде». В 35 матчах премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка лиги он забил 13 голов.
Результативность Ришарлисона не осталась незамеченной главным тренером сборной Бразилии Тите, который в сентябре прошлого года впервые вызвал игрока в национальную команду. В итоге в восьми матчах за пентакампеонов форвард успел забить три гола.
По данным источника, трансфер бразильца может обойтись «Барселоне» в 50 миллионов евро. В пользу Ришарлисона могут сыграть и хорошие отношения между клубами. Ранее в обратном направлении проследовали защитники Лука Динь, Йерри Мина и полузащитник Андре Гомеш.
Контракт Ришарлисона с «ирисками» рассчитан до 2023 года.
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