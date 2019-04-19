Дмитрий Черышев: Бросилось в глаза, что «Вильярреал» заранее сдался - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:00Футбол

Дмитрий Черышев: Бросилось в глаза, что «Вильярреал» заранее сдался

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал выход испанской команды в полуфинал Лиги Европы.

- В матче «Валенсия» - «Вильярреал» был сильный дождь, поэтому погода мешала играть в хороший футбол. Бросилось в глаза, что «Вильярреал» заранее сдался. Они определили, что им будет трудно побороться за выход в следующий этап, играли в футбол и ждали окончания матча, - приводит слова Черышева Sport24.ru.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы «Валенсия» по сумме двух матчей обыграла «Вильярреал» (3:1, 2:0). В полуфинале турнира испанская команда встретится с «Арсеналом».

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