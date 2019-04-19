Олег Саленко: Считаю, что «Валенсия» готова выйти в финал Лиги Европы

- Конечно, я рад, потому что за долгое время «Валенсия» наконец-то прибавила. Этот сезон очень важен для них сейчас и то, что они обыграли принципиального соперника «Вильярреал», также стало приятным бонусом. Денис Черышев очень хорошо вписался в команду. Тренер грамотно использует его, выпуская с замены. Также не могу не порадоваться за его успехи.
Считаю, полуфинальные игры покажут, что «Валенсия» за долгое время готова выйти в финал. Полуфинал против «Арсенала» для них - хорошая игра, потому что, попади они на немцев, им было бы тяжелее, - приводит слова Саленко Sport24.ru.
Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы «Валенсия» по сумме двух матчей обыграла «Вильярреал» (3:1, 2:0). В полуфинале турнира испанская команда встретится с «Арсеналом».
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